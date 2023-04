Spółka Fega & Schmitt Elektrogroßhandel, należąca do niemieckiej grupy Würth, wezwała do sprzedaży 100 proc. akcji Timu, oferując 50,69 zł za walor. W trakcie czwartkowej sesji za akcje spółki płacono na giełdzie ok. 49,20, czyli poniżej ceny z wezwania.