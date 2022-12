Około 54 proc. szefów średnich i dużych firm chciałoby, aby Polska zamieniła złotego na euro – wynika z tegorocznej edycji badań International Business Report prowadzonych przez firmę doradczą Grant Thornton, udostępnionych nam w wyprzedzeniem. 33 proc. wolałoby zostać przy złotym, a 13 proc. nie ma przesądzającego zdania w tej kwestii.

Zmiana trendu

Oznacza to, że polski biznes myśli o euro w Polsce z coraz większą sympatią. Poparcie dla wspólnej waluty na poziomie 54 proc. to najwyższy wynik od 2018 r. i wyraźnie wyższy niż w dwóch ostatnich latach, kiedy poparcie było rekordowo niskie. Zdaniem ekspertów Grant Thornton możemy mieć właśnie do czynienia ze zmianą trendu, bo dotychczas zainteresowanie przedsiębiorców przyjęciem euro sukcesywnie spadało. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2010 r. opowiadało się za tym 85 proc. ankietowych firm, a w 2021 r. już tylko 38 proc. (wzrost poparcia nastąpił tylko w latach 2016–2018).

54 proc. 54 proc. średnich i dużych przedsiębiorstw chciałoby, by Polska przyjęła euro – wynika z badań z X 2022 r. Rok temu „na tak” było 38 proc. badanych, a w 2010 r. - 85 proc.

Skąd ponowne zainteresowanie euro? Prawdopodobnie to efekt inflacji, która w strefie euro jest wyraźnie mniejsza niż w Polsce. Na przykład w listopadzie roczna inflacja konsumencka, liczona wedle unijnej metodologii, w naszym kraju wynosiła 16,1 proc., a średnio w Eurolandzie 10,1 proc. Z kolei wojna przeciw Ukrainie, tuż za naszą granicą, mogła uwypuklić potrzebę poczucia większego bezpieczeństwa międzynarodowego, co jest utożsamiane z każdą formą integracji – także integracji walutowej – z krajami Europy Zachodniej

43 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że wejście do strefy euro może nastąpić jeszcze w tej dekadzie, czyli do 2030 roku. Tymczasem aż 18 proc. ocenia, że nie nastąpi to nigdy.

Również zmienność złotego może być kryterium mniejszej lub większej sympatii przedsiębiorców do euro.

Rekord zmienności

Im kurs złotego bardziej się waha do euro i głównych walut, tym dla przedsiębiorców (zarówno eksporterów, jak i importerów) stanowi to większy problem. Bo albo trzeba akceptować większą nieprzewidywalność swoich dochodów, albo ponosić koszty zabezpieczenia kontraktów przed ryzykiem kursowym.

Tymczasem w 2022 r. średnia miesięczna zmienność kursu euro/złoty wzrosła do 8,97 proc. i była najwyższa od 11 lat. – Wynikało to nie tylko z podwyższonego ryzyka geopolitycznego związanego z wojną w Ukrainie, ale też z istotnej różnicy między stopami procentowymi w Polsce i strefie euro – komentuje Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, associate partner w Grant Thornton. – Nie dziwi więc, że polskie firmy w mijającym roku ze sporym entuzjazmem myślały o perspektywie wejścia do strefy euro. Zmienność kursu złotego oraz ryzyko finansowe z tym związane ponownie dały im się we znaki, i to w i tak już trudnym, pełnym napięć 2022 r. – dodaje.

W badaniach Grant Thornton poparcie dla euro jest największe i najmocniej wzrosło rok do roku wśród dużych firm (zatrudniających ponad 500) – z 40 do 59 proc. Wśród średnich firm jest to odpowiednio 38 i 53 proc.

Ciekawe też, że najwięcej badanych – aż 43 proc. – uważa, że Polska przyjmie unijną walutę jeszcze w bieżącej dekadzie, czyli do 2030 r. Na okres 2031–2035 wskazuje 17 proc., a na czas po 2035 – 6 proc. Spora grupa ankietowanych (18 proc.) nie wierzy, że Polska kiedykolwiek przyjmie euro. To nieco mniejsza grupa niż przed rokiem (23 proc.), ale trzy razy większa niż w 2018 r.