Columbus Energy sprzedaje farmy fotowoltaiczne o mocy 102,5 MW za kwotę 97,6 mln euro plus udział zyskach tych farm do końca 2026 r. Kupującym okazała się firma ENGIE Zielona Energia, należąca do grupy francuskiego giganta energetycznego ENGIE. Dla polskiej firmy może to oznaczać koniec problemów finansowych.