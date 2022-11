O tym, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w październiku o 17,9 proc. rok do roku, najbardziej od grudnia 1996 r., GUS wstępnie informował już pod koniec minionego miesiąca. We wtorek potwierdził tamten wstępny szacunek, publikując jednocześnie szczegółowe dane o zmianach cen różnych kategorii towarów i usług.

W stosunku do września CPI wzrósł o 1,8 proc. To jego największa miesięczna zwyżka od kwietnia, co sugeruje, że inflacja przestała wytracać impet. Co więcej, w październiku tak dużej zwyżki CPI nie było od 1995 r. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (aż o 2,7 proc. w ciągu miesiąca) i paliw do prywatnych środków transportu (o 4,1 proc.). Mocno, o 3,2 proc., podrożały też odzież i obuwie.

Spośród głównych kategorii towarów i usług, w październiku najszybciej drożały wciąż nośniki energii (gaz, prąd, opał). Ich ceny wzrosły o 41,6 proc. rok do roku, po zwyżce o 44,3 proc. we wrześniu i 40,3 proc. w sierpniu. Najbardziej, aż o 147 proc. rok do roku, podskoczyły ceny opału. W tej kategorii widać już jednak sygnały stabilizacji cen. W ciągu miesiąca opał podrożał o 2,2 proc., podczas gdy we wrześniu o 9 proc., a w sierpniu o ponad 12 proc. Przyspiesza natomiast wzrost cen energii cieplnej. W październiku wyniósł 27 proc. rok do roku, po 21 proc. we wrześniu. W ciągu miesiąca ceny ciepła podskoczyły o 6,6 proc., po 5 proc. we wrześniu.

Lekkie wyhamowanie wzrostu cen nośników energii odjęło od rocznej inflacji w październiku 0,3 pkt proc. (w stosunku do września). Jednocześnie 0,1 pkt proc. dodał szybszy wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu (podrożały o 19,5 proc. rok do roku, po 18,3 proc. we wrześniu), a aż 0,7 pkt proc. dodał szybszy wzrost cen żywności.

Towary z kategorii żywność napoje bezalkoholowych podskoczyły w październiku o 22 proc. rok do roku, po 19,3 proc. we wrześniu i 17,5 proc. w sierpniu. W ciągu jednego miesiąca wzrosły o 2,7 proc. Nie licząc kwietnia br., gdy żywność podrożała aż o 4,1 proc., to najwyższy wynik od co najmniej 2010 r. W ujęciu rok do roku najbardziej podrożał cukier (o 97,8 proc.), tłuszcze roślinne (44,4 proc.), mąka (45,4 proc) oraz drób (42,3 proc.). Wyraźnie wolniej niż żywność ogółem drożeją wciąż warzywa (17 proc.) i owoce (14,7 proc.).

Tak szybki wzrost cen żywności to z jednej strony pokłosie sytuacji na globalnym rynku surowców rolnych, z drugiej zaś rosnących kosztów paliw i energii. Ten ostatni czynnik przekłada się przede wszystkim na ceny żywności przetworzonej. Podobnie – czyli wtórnymi efektami wzrostu kosztów podstawowych surowców i energii – ekonomiści tłumaczą wzrost cen szerokiej gamy towarów i usług. W rezultacie inflacja bazowa – nie obejmująca cen energii i żywności – w październiku przyspieszyła prawdopodobnie do około 11,1 proc. rok do roku z 10,7 proc we wrześniu (oficjalne dane opublikuje w środę NBP).

Spośród kategorii bazowych, najszybciej drożeją usługi turystyczne (27 proc. rok do roku), usług związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (20,4 proc. rok do roku), usługi hotelarskie i gastronomiczne (18,5 proc. rok do roku), a także usługi lekarskie i stomatologiczne (17 proc. rok do roku).

Przyspieszająca inflacja bazowa sugeruje, że inflacja ogółem może utrzymać się na wysokim poziomie dłużej niż się dotąd wydawało, nawet jeśli zatrzymają się zwyżki cen żywności i nośników energii. Opublikowane w poniedziałek prognozy Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych sugerują, że inflacja bazowa w IV kwartale br. wyniesie średnio 11,4 proc., w kolejnym zaś 12,1 proc., a następnie zacznie stopniowo opadać. Począwszy od ostatniego kwartału 2023 r. będzie jednak wyższa niż inflacja ogółem. W całym 2023 r. wynieść ma średnio 10,3 proc., rok później 6 proc., a jeszcze w 2025 r. 3,6 proc. Dla porównania, inflacja ogółem według prognoz NBP sięgnie w 2023 r. 13,1 proc., a w kolejnych latach 5,9 i 3,5 proc. Nie brak jednak opinii, że prognozy analityków z NBP są pod tym względem nadmiernie optymistyczne, a inflacja okaż się jeszcze bardziej uporczywa.

- Obecnie obserwujemy w Polsce skutki szoku energetycznego (droższe paliwa i nośniki energii), jednak najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest propagacja tego szoku i coraz szersze rozlewanie się wzrostów cen wskutek efektów wtórnych. Szybko rosnąca inflacja bazowa potwierdza, że impuls z tej strony jest silny, a jego wpływ na procesy cenowe może być długotrwały – napisali we wtorkowym komentarzu ekonomiści z ING BSK. – Takie rozwiązanie oznacza, że ostateczne koszty walki z inflacją będą wyższe – dodali, odnosząc się do decyzji RPP, aby utrzymać w listopadzie stopy procentowe bez zmian pomimo prognoz wskazujących na utrzymywanie się inflacji powyżej celu NBP (2,5 proc.) jeszcze przez trzy lata.