Nie sprzyja to ryzykownym aktywom, jednak dzięki odbiciu spółek technologicznych oraz dobrym wynikom spółek rynki akcji relatywnie dobrze radzą sobie z tym otoczeniem. Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła większych przetasowań, a główne indeksy pozostają w pobliżu historycznych szczytów. W przypadku kontraktu terminowego na S&P 500 notowania nadal utrzymują się w okolicach 7200 pkt.

Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia wciąż są przed nami. Sytuacja zacznie nabierać tempa jutro, kiedy wieczorem poznamy komunikat z ostatniego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Jerome’a Powella. Po zamknięciu sesji na Wall Street opublikowane zostaną również wyniki kluczowych spółek. Dziś, jeszcze przed otwarciem handlu w USA, poznamy raporty BP oraz General Motors, a po zamknięciu sesji wyniki przedstawi Visa. Na rynku wyraźnie wyczuwalna jest atmosfera wyczekiwania zarówno na publikacje wyników spółek, jak i decyzje banków centralnych.

Bank Japonii, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jednocześnie otwierając drogę do potencjalnej podwyżki na kolejnym posiedzeniu. Najnowsze prognozy inflacji zostały podniesione z 1,9% do 2,8%, a cel inflacyjny na poziomie 2,0% ma zostać osiągnięty już w drugiej połowie roku.

Eurodolar spada dziś poniżej poziomu 1,17. W krótkim terminie o notowaniach głównej pary walutowej decydować będzie przede wszystkim rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, natomiast w dłuższej perspektywie kluczowa pozostanie ścieżka polityki monetarnej. Pojawia się coraz więcej argumentów przemawiających za utrzymaniem relatywnie bardziej jastrzębiego kursu polityki pieniężnej w strefie euro niż w USA. Spadki EURUSD ciągną w dół notowania złota, które zmierzają w kierunku 4600 USD za uncję.