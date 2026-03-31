Wtorkowe zwyżki na GPW trudno jeszcze nazywać powrotem do hossy, ale to ważny krok w dobrym kierunku. WIG20 pod koniec dnia rósł o 1,9 proc. i plasował się w okolicach dziennych maksimów. Co ważne, indeks dużych spółek odrobił tym samym około połowy spadków, powstałych głównie w pierwszej części marca, a jego tegoroczna stopa zwrotu to znów solidne ponad 5 proc.

Reklama Reklama

Ważna jest też szerokość rynku – pod koniec dnia na zielono świeciły wszystkie duże spółki, aczkolwiek znów najmocniejszy był Tauron, gwiazda rynku w zeszłym roku. Obecnie wynik energetycznej spółki to już 20 proc. wzrostu w trzy miesiące. Do łask wracają spółki handlowe, aczkolwiek jak na razie głównie odzieżowe. Modivo i LPP rosły po ponad 3 proc., podczas gdy Żabka i Dino były tylko ledwie powyżej zamknięć z poniedziałku. Solidnym fundamentem wtorkowych wzrostów WIG20 były banki. Indeks tej grupy firm stał przed szansą na najwyższe zamknięcie dnia od sesji z 2 marca.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wojna wyraźnie szkodzi rynkom wschodzącym Indeks MSCI Emerging Markets zniwelował wszystkie swoje zwyżki wypracowane od początku roku. Nie tylko on jest jednak pod presją.

Krajowy rynek akcji w ostatnich tygodniach dość stanowczo opierał się głębszej przecenie, a gdy na rynki nadeszła ulga (wciąż nie wiadomo jak długa), wysuwa się na czoło odreagowania. W Europie WIG i WIG20 nie miały sobie równych poza rynkiem greckim. Polskie indeksy mają coraz mniej konkurentów w zestawieniu od początku roku. We wtorek rosła jednak zdecydowana większość europejskich giełd, aczkolwiek na rynkach bazowych popyt był ostrożny. Niemiecki DAX rósł po południu o 1 proc., a francuski CAC40 jedynie o 0,8 proc. Oba pozostają wyraźnie pod kreską po trzech miesiącach tego roku.

Po południu na nogi wstał złoty i przy wsparciu euro umacniał się do dolara o 0,5 proc. Na przebudzenie czekają jeszcze polskie obligacje skarbowe.

Mocne zwyżki obserwowaliśmy wreszcie za oceanem. Gdy europejskie giełdy zamykały się, S&P 500 rósł o 1,5 proc., zaś Nasdaq o ponad 2 proc.