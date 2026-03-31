Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Niemczech?

Jakie zmiany w polityce podatkowej są obecnie rozważane w Niemczech?

Jak obecna sytuacja gospodarcza wpływa na politykę Europejskiego Banku Centralnego?

Niemiecka sprzedaż detaliczna ponownie spadła w lutym, podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym, w porównaniu z prognozowanym wzrostem o 0,2-0,3 proc. Styczniowa sprzedaż została zrewidowana w dół z -0,9 proc. do 1,1 proc. w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rok do roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,7 proc., poniżej prognozowanego 1 proc. i w porównaniu z poprzednim poziomem 1,2 proc.

Co ważniejsze, maluje to negatywne tło na miesiąc przed tym, jak konflikt USA-Iran wpłynie na ceny, inflację i gospodarkę.

Sprzedaż w dół, a Niemcy myślą o podwyżce VAT

Sprzedaż w sklepach spożywczych spadła w ciągu miesiąca o 1,4 proc. realnie i 1,9 proc. nominalnie. W porównaniu z lutym wzrosła jednak o 0,1 proc. realnie i o 1,6 proc. nominalnie, podczas gdy sprzedaż detaliczna w sklepach niespożywczych wzrosła realnie i nominalnie o 0,7 proc. Ten ostatni czynnik przynajmniej nieznacznie kompensuje negatywny wpływ na cały raport. W porównaniu z lutym sprzedaż wzrosła o 1,1 proc. realnie i o 1,7 proc. nominalnie.

Takie tło nie jest do końca tym, czego można by oczekiwać, ponieważ presja cenowa jest już i tak silniejsza w największej gospodarce Europy. Teraz, gdy trzeba uwzględnić wpływ wyższych cen energii, będzie to jeszcze bardziej odczuwalne dla konsumpcji.

W związku z tym perspektywy niemieckiej gospodarki w nadchodzących miesiącach będą trudne. Zwłaszcza że ożywienie w sektorze produkcyjnym również jest zagrożone z powodu gwałtownego wzrostu inflacji kosztów produkcji, co z kolei wpłynie na popyt.

W tym kontekście debata na temat podwyżki podatku VAT nie jest pomocna. Niemcy rozważają ponowną, znaczącą zmianę opodatkowania z dochodów na konsumpcję, a koalicja rozważa podniesienie podatku VAT w zamian za obniżenie podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne. Taka podwyżka podatku VAT z 19 proc. do 21 proc. odzwierciedlałaby ostatnią podwyżkę podatku VAT w Niemczech z 16 proc. do 19 proc. w 2007 roku, mającą na celu sfinansowanie obniżek podatku dochodowego.

Wymagałoby to zbliżenia średniej stawki VAT w Niemczech do 21,8 proc. w UE.

Koalicja CDU/CSU-SPD prowadzi za zamkniętymi drzwiami rozmowy na temat podwyżki podatku VAT o 2–3 pkt. proc. To podniosłoby standardową stawkę VAT w Niemczech z 19 proc. do 21 proc., a nawet 22 proc. Propozycja ta jest częścią szerszego pakietu reform, którego celem jest przesunięcie ciężaru opodatkowania z dochodów na konsumpcję.

Zapowiada się bardziej gołębie stanowisko EBC

Ryzyko stagflacji może powrócić, co będzie kolejnym kluczowym czynnikiem ryzyka, na który EBC musi uważać.

Ta utrzymująca się słabość, w połączeniu z najnowszym wskaźnikiem PMI dla sektora wytwórczego w strefie euro, który wyniósł 47,8, wywiera presję na Europejski Bank Centralny. Podczas gdy wstępny wskaźnik inflacji HICP za marzec utrzymał się na poziomie 2,6 proc., pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego komplikują politykę EBC. Analitycy VT Markets uważają, że zwiększa to prawdopodobieństwo, że bank centralny zasygnalizuje bardziej gołębie stanowisko w nadchodzących miesiącach.

Dla inwestorów taka perspektywa sugeruje rozważenie zabezpieczenia przed spadkiem kursu euro. Zakup opcji put na kurs EUR/USD z terminem wygaśnięcia pod koniec kwietnia lub maja może być rozsądnym sposobem na zajęcie pozycji na wypadek potencjalnego spadku. Strategia ta wiąże się z określonym ryzykiem, jednocześnie zapewniając ekspozycję na wszelkie negatywne reakcje wynikające z nadchodzących komentarzy EBC lub publikacji danych.

Zmienność na rynkach walutowych może również stanowić okazję. Z uwagi na niepewność rynku co do terminu ewentualnej obniżki stóp procentowych EBC, wyceny opcji mogą nie w pełni odzwierciedlać ryzyko gwałtownego ruchu. Analitycy VT Markets dostrzegają wartość w krótkoterminowych instrumentach zmienności powiązanych z euro, ponieważ nieoczekiwane dane dotyczące wzrostu lub inflacji mogłyby spowodować znaczną korektę wyceny.

W szczególności, biorąc pod uwagę obecny poziom pary EUR/USD wynoszący około 1,0830, monitorujemy kluczowe poziomy wsparcia. Każde przełamanie psychologicznego poziomu 1,0800 może nasilić presję sprzedaży. W związku z tym opcje put z ceną wykonania około 1,0750 mogą stanowić skuteczne zabezpieczenie przed ponownym spadkiem na tej parze walutowej.