Wieża wiertnicza National Iranian Oil Co. (NIOC) w Hoorolazim w Iranie
Większość uczestników rynku jest obecnie zmuszona do uwzględniania w wycenach potencjalnego rozwoju sytuacji w Iranie w krótkim terminie. Skala, cele oraz horyzont czasowy działań wojennych po obu stronach będą miały realny wpływ na rynki. Należy jednak zadać sobie pytanie: żadna wojna nie trwa wiecznie. Co zatem nastąpi po jej zakończeniu?
Konflikty zbrojne są przedsięwzięciami o sumie ujemnej. Gigantyczna skala zniszczeń oraz ilość zasobów przepalanych na ich prowadzenie nadają im ograniczony horyzont czasowy. Nie inaczej jest w przypadku trwającego konfliktu w Zatoce Perskiej. USA znajdują się pod rosnącą presją cen paliw i nawozów, a inflacja oraz wybory połówkowe coraz mocniej zaglądają w oczy administracji prezydenta D. Trumpa. Po stronie Iranu sytuacja jest jeszcze gorsza. Zacofana i zaniedbana gospodarka pustynnego i przeludnionego kraju nie jest w stanie utrzymać się przy życiu w warunkach ciągłych i masowych bombardowań USA oraz Izraela. Blokada cieśniny Hormuz sprawia natomiast, że zarówno państwa Europy, jak i Azji, mimo braku bezpośredniego zaangażowania w konflikt, mają żywotny interes w jego wygaszeniu lub przynajmniej w udrożnieniu cieśniny.
W świetle wszystkich posiadanych informacji, na podstawie ostrożnych prognoz, można już na obecnym etapie konfliktu wyłonić szereg scenariuszy, które wydają się najbardziej prawdopodobne, oraz przeanalizować, jak mogą one wpłynąć na rynki finansowe.
Na dzień dzisiejszy, wydaje się, że jest to scenariusz bazowy, na który przygotowują się obie strony. O ile pełnoskalowa inwazja na Iran jest, wbrew opinii wielu obserwatorów, możliwa, o tyle nie oznacza to, że będzie konieczna. USA nie potrzebują podboju Iranu. Potrzebują neutralizacji irańskiego programu atomowego i otwartej cieśniny Hormuz. Scenariusz ten zakłada desant na jedną lub kilka wysp w cieśninie, przejęcie ich oraz kontrolę wybrzeża za pomocą ostrzału z morza. Iran nie ma zdolności do ochrony wysuniętych pozycji u wybrzeża Zatoki Perskiej, a drony, których używa do ataków na tankowce, nie są w stanie razić ruchomych celów z głębi lądu. Paraliż zdolności Iranu do blokowania cieśniny z czasem usunie główne ograniczenia po stronie amerykańskiej i pozbawi Iran jego najważniejszego atutu. Nie będzie to w żadnym wypadku oznaczało upadku rządu Republiki Islamskiej, jednak z czasem może zmusić Iran do jakiejś formy rozejmu lub nawet ograniczonej, lecz wciąż funkcjonalnej kapitulacji.
Jest to logiczna „opcja maksymalna”, stanowiąca rozwinięcie scenariusza pierwszego. Zakłada realną próbę zniszczenia irańskiego reżimu w jego obecnej formie i podpisanie jakiejś formy „umowy” z tym, co z niego pozostanie. Należy pamiętać, że obie strony, choć w większym stopniu USA, wciąż ograniczają skalę ataków oraz profil celów. USA mogłyby połączyć uderzenie lądowe z atakiem na infrastrukturę krytyczną. Uszkodzenie infrastruktury służącej do produkcji energii i dostaw wody w Iranie doprowadziłoby do kryzysu humanitarnego o trudnej do wyobrażenia skali. Skali, która uniemożliwiłaby reżimowi prowadzenie działań wojennych i zorganizowanego oporu. W odwecie Iran podjąłby próbę ataku wszystkimi pozostałymi środkami na infrastrukturę do odsalania wody oraz wydobywczo-rafineryjną w państwach GCC. Iran przy tym nie posiada zdolności do wywołania pełnej zapaści systemów energetycznych i wodnych po drugiej stronie zatoki. Jednak zniszczenia mogą być na tyle duże, że możliwa będzie ewakuacja części ludności z rejonu, a uszkodzenia infrastruktury mogą wyłączyć instalacje z użytku na wiele miesięcy po zakończeniu konfliktu.
Ani wojsko irańskie, ani IRGC nie są zdolne do odparcia zdeterminowanego ataku lądowego ze strony USA, jeśli taki miałby nastąpić. Połączenie nieograniczonych ataków na Iran z ograniczoną inwazją lądową w regionie, na przykład w Chuzestanie lub Bandar Abbas, dałoby USA przestrzeń do zbudowania bazy wypadowej dla rajdów wojsk specjalnych, które mogłyby mieć za zadanie neutralizację irańskiego programu nuklearnego i/lub wspieranie wszelkich ruchów antyrządowych. Taki scenariusz doprowadziłby, ogromnym kosztem dla wszystkich stron, do częściowej lub całkowitej neutralizacji Iranu jako zagrożenia dla regionu.
Eskalacja jest obecnie scenariuszem bazowym, ale nie jedynym. Mimo że byłoby to niewątpliwie trudne, Donald Trump może zdecydować się na próbę wycofania USA z konfliktu bez jego definitywnego rozstrzygnięcia. Scenariusz deeskalacji i wycofania się USA z cieśniny na warunkach zbliżonych do tych, których chciałby Iran, jest mniej prawdopodobny, nie tylko z uwagi na wizerunkową klęskę USA, ale również ze względu na trudny do zignorowania nieformalny wpływ, jaki Izrael wywiera na amerykańską politykę zagraniczną. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Porażka militarna, kryzys polityczny lub gospodarczy mogą zmusić USA do jakiejś formy kompromisu, który z perspektywy Waszyngtonu równałby się porażce. Kompromis ten mógłby być mniej lub bardziej formalny i docelowo zakładałby jakąś formę liberalizacji sankcji gospodarczych w zamian za określony stopień lub rodzaj rozbrojenia po stronie Iranu.
Kamil Szczepański Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas