Rynek obligacji skarbowych wskazuje, ze inwestorzy spodziewają się inflacji. W dzisiejszej rozmowie Prosto z Parkietu omawiamy ryzyko wzrostu inflcji w wyniku wojny w Iranie. To nie dość, że zakończyło cykl obniżek stóp procentowych, to może też zagrozić oszczędnościom inwestorów. Jak chronić oszczędności?

- Mamy dwa dominujące scenariusze, pierwszy jest bardzo optymistyczny, że jakoś uda się zażegnać kryzys na Bliskim Wschodzie, że wyjdzie Donald Trump i coś obieca, uzna, że jest po sprawie i wrócimy do świata sprzed tego kryzysu, czyli cofniemy się do warunków ekonomicznych z lutego. Przyznam, że nie wierzę, że to się tak zakończy, bo sprawy zaszły za daleko i Amerykanów będzie ciężko przekonać, że wygrali, skoro trzeba płacić za pływanie cieśniną Ormuz i spłacać inne koszty, gdy jeszcze kilka tygodni temu wszystko było bezpłatne. Moim zdaniem rynki w to nie uwierzą. Drugi scenariusz jest taki, że ten kryzys się będzie mocno przeciągał, a wtedy niestety Polska będzie negatywnym beneficjentem tego kryzysu. Biorąc pod uwagę źródła nośników energetycznych w Polsce, będziemy mieli bardzo duży problem. Należy się spodziewać wówczas wzrostu inflacji, no i to będzie problemem dla oszczędzających, bo - musimy mieć stopę zwrotu powyżej inflacji, im inflacja będzie wyższa, tym trudniej będzie to zrobić, bo trzeba będzie akceptować większe ryzyko, a tego Polacy nie lubią - mówi w "Prosto z Parkietu" dr Kamil Gemra, ekonomista z SGH.