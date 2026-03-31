Przejście na rynek główny GPW ma ułatwić Niewiadów Polskiej Grupie Militarnej w przyszłości pozyskiwanie kapitału na kolejne etapy ekspansji i umocnienie pozycji kluczowego partnera dla polskiej armii oraz sił NATO. Zmiana rynku notowań odbędzie się bez emisji nowych akcji.

– Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF to dla nas sygnał najwyższego zaufania ze strony regulatora i jasny dowód na to, że Niewiadów stał się dojrzałym, transparentnym graczem na rynku kapitałowym. Debiut na Głównym Rynku GPW radykalnie podnosi naszą wiarygodność w oczach globalnych inwestorów oraz strategicznych partnerów z sektora obronnego, otwierając jednocześnie szeroką perspektywę pozyskiwania finansowania na kolejne etapy ekspansji. Naszą ambicją jest zajęcie pozycji kluczowego partnera w procesie rozbudowy potencjału obronnego Polski i NATO – nie tylko poprzez masową produkcję pocisków 155 mm i 40 mm, ale także poprzez realizację innych projektów o wysokim potencjale technologicznym, które realnie wzmocnią bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu – komentuje Adam Januszko, prezes Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej.

Jakie plany ma Niewiadów PGM?

Niewiadów Polska Grupa Militarna realizuje inwestycje w budowę polskich zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej. Realizacja tego planu będzie możliwa m.in. dzięki partnerstwu joint venture z funduszem Forum 119 (Grupa Fidera), który zapewnił finansowanie w wysokości 310 mln zł. Kwota 250 mln zł jest przeznaczana na budowę zrobotyzowanej fabryki amunicji 155 mm, co pozwoli na osiągnięcie mocy produkcyjnych na poziomie do 180 tys. sztuk rocznie. Zakład będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe.

Pozostałe 60 mln zł zasili produkcję amunicji 40 mm, w tym programowalnych pocisków Airburst opracowywanych z partnerami z Singapuru. Inwestycja obejmuje budowę hal, nowoczesne centra obróbcze CNC oraz własną infrastrukturę balistyczną, co realnie uniezależni polski łańcuch dostaw od podmiotów zewnętrznych. Pełnoskalowy start seryjnego wytwarzania w nowo powstałych zakładach planowany jest na drugą połowę 2026 roku