Donald Trump zburzył piątkowy spokój na rynkach. O ile bowiem przez pierwszą część dnia indeksy w Europie oraz kontrakty na amerykańskie indeksy notowały niewielkie zmiany, tak po godzinie 14.00 na rynkach znów zaczął dominować strach. Wszystko to przez wpis amerykańskiego prezydenta, który zapowiedział wprowadzenie 50 – proc. ceł na towary z Unii Europejskiej.

Mocna reakcja rynków na wpis Trumpa

W reakcji na tę informację, niemiecki DAX, który walczył o to by wyjść na plus, zaczął tracić 2,5 proc. Podobny schemat był widoczny także w przypadku francuskiego indeksu CAC40. Mocno także ucierpiał WIG20, który momentami tracił ponad 3 proc. i znalazł się poniżej poziomu 2700 pkt. Kontrakty na amerykańskiego indeksy zaczęły tracić ponad 1,5 proc.

- Trump na swoim profilu na Truth Social skrytykował Unię Europejską, a także zarekomendował nałożenie 50 proc. ceł na kraje UE od 1 czerwca 2025 r. W reakcji na słowa prezydenta USA widzimy wyraźne ruchy na indeksach europejskich oraz kontraktach na indeksy amerykańskie. Jednocześnie inwestorzy przenoszą swoje środki na bezpieczniejsze aktywa, co powoduje mocny spadek rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji do 4,47 proc. - wskazują analitycy XTB i dodają. - Rynek odbiera to jako otwarcie kolejnego frontu w wojnie handlowej i wciąż nie jest jasne, czy ew. umowa z Europą będzie 'tak łatwa' jak ta z Chinami, podpisana w Genewie. Europejski rynek pozostaje dla Stanów Zjednoczonych w wielu aspektach kluczowy i tarcia na linii Waszyngton – Bruksela mogą zwiastować wyższą inflację w USA oraz jeszcze bardziej ograniczyć szanse na jakiekolwiek obniżki stóp Fed w tym roku – dodają eksperci.

Na wartości wyraźnie zaczęło zyskiwać złoto, którego cena zaczęła rosnąć o ponad 1,5 proc. Na rynku walutowym znów osłabia się dolara. Para EUR/USD zyskiwała 1,5 proc.