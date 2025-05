Mimo, że na większości europejskich rynków przeważa dzisiaj kolor zielony, to Warszawa jest jednym z najmocniejszych rynków. Większe wzrosty notuje jedynie islandzki indeks ICEX. Niemiecki DAX rośnie dzisiaj z kolei 0,7 proc., podobnie, jak francuski CAC40. Na plusie są także kontrakty na amerykańskie indeksy. Zyskują one około 0,5 proc. co zapowiada udane otwarcie notowań na Wall Street.