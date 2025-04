WIG20 między młotem a kowadłem

Z wiadomych przyczyn trudno było po środowej sesji w Europie oczekiwać większych emocji, a już na pewno nie pozytywnych. Inwestorom z rana bliżej było do ucieczki z rynków akcji, co widać było zwłaszcza po głównych parkietach Starego Kontynentu, które nie zdołały się podnieść do końca, choć część strat udało się odrobić. Niemiecki DAX w trakcie dnia zniżkował nawet o 1,5 proc., ale pod koniec sesji był 0,7 proc. na minusie. Z podobnych kłopotów wykaraskał się francuski CAC40. Na tym tle WIG20 zaprezentował się jak rasowy ogier - początkowo miał chwile zawahania, ale ostatecznie wyszedł nawet 0,47 proc. nad kreskę, finiszując na 2748 pkt. Znów zatem (tak jak we wtorek) poziom 2750 pkt okazał się przeszkodą nie do pokonania. Z pozytywów należy wskazać odrobienie w cenach zamknięcia poniedziałkowych spadków.

Próba wyczytania czegoś więcej na kolejne dni z zachowania polskiego rynku w pierwszej połowie tygodnia jest jednak skazana na porażkę, bo o globalnych nastrojach będzie decydować raczej odbiór wieczornego wystąpienia amerykańskiego prezydenta.

Z perspektywy krajowego rynku warto jeszcze wspomnieć o zachowaniu banków. Część inwestorów zapewne bierze pod uwagę możliwe "zaskakujące" rynek cięcie stóp procentowych, bo to właśnie w przypadku banków, których wyniki są mocno powiązane z poziomem wspomnianego wskaźnika, widoczna była w środę realizacja zysków. Z czasem jednak, po decyzji RPP podtrzymującej dotychczasowe poziomy stóp, banki zaczęły odreagowywać i z tym związane było polepszenie notowań WIG20. Przez większość dnia koniem pociągowym indeksu były też firmy handlowe z Dino Polska na czele, ale pod koniec wyścigu na pierwszą lokatę wskoczył CD Projekt, który w marcu był hamulcowym.