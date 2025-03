Europejskie rynki akcji notują we wtorek kontynuację odbicia po piątkowych przecenach. Wzrostom przewodzi dziś przede wszystkim francuski CAC40, który rośnie o ponad 0,9%. DAX wzrasta dziś o ok. 0,8%, przebijając barierę 23 000 pkt. Szwajcarski indeks SMI rośnie o 0,5%, a włoski IT40 zbliża się do 0,7% wzrostów.