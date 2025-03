Po trzech spadkowych sesjach z rzędu krajowe akcje wróciły do łask. Na fali odradzającego się popytu WIG20 został wyniesiony blisko 1,6 proc. nad kreskę, a WIG zyskał 1,44 proc. Inwestorów na krajowej giełdzie do zakupów przekonały dobre nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których pojawili się kupujący. Jednak w dalszej części handlu parkiety w Europie podążyły w zupełnie innych kierunkach. Zapał do zakupów ulotnił się na zachodnich giełdach, podczas gdy na rynkach w naszym regionie zwyżki nabrały jeszcze tempa. Optymizm udzielił się także graczom handlującym za oceanem, co przełożyło się na efektowne odbicie amerykańskich indeksów. Powrót optymizmu wśród inwestorów to w dużej mierze zasługa najnowszych doniesień o planach złagodzenia polityki celnej Donalda Trumpa wobec innych gospodarek, co zmniejszyło obawy związane z wojną handlową.

Odbicie WIG20. Duże spółki wróciły do łask

Największymi beneficjentami poprawy nastrojów były największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się akcje Allegro, notując najbardziej okazałą zwyżkę w indeksie sięgającą 3,6 proc. Kroku próbował mu dotrzymać KGHM, wspierany rosnącymi cenami miedzi na światowych rynkach metali. Do zwyżek podłączyły się również papiery banków odreagowujące mocne spadki z poprzednich sesji. Na celowniku znalazły się także akcje Orlenu i CD Projektu, choć w ich przypadku skala odbicia była nieco mniej efektowna. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostało Dino, któremu ciążyły wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej i negatywna rekomendacja jednego z biur maklerskich. Lepsze nastroje przekonały inwestorów do zakupów na szerokim rynku. Większym powodzeniem cieszyły się akcje spółek o średniej kapitalizacji, co przełożyło się na nowy szczyt indeksu mWIG40. Duży w tym udział efektownie drożejących akcji banków, Asseco Poland i Grupy Pracuj.