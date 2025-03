Sprzedaż detaliczna rozczarowała. Polacy trzymają się za portfele

Ze szczególną uwagę ekonomiści zerkali na dane o sprzedaży dóbr trwałego użytku. Styczniowe dane w tym zakresie były wręcz szokująco dobre: +13,6 proc. rok do roku, choć wcześniej długimi miesiącami dynamika w tej kategorii była ujemna. Lutowe dane miały pokazać, czy był to jednorazowy wystrzał czy sygnał, że coś się istotnie zmieniło w tym segmencie handlu. W lutym znów odnotowano wzrost rok do roku (o blisko 6 proc.), ale wyraźnie słabszy niż w styczniu.

Dobre dane na początku roku w kategorii dóbr trwałego mogą być efektem tego, że wchodzimy w okres, w którym cykl życia produktów nabywanych w okresie pandemii, gdy popyt był wzmożony, kończy się. - Może początek roku jest takim momentem, w którym podejmujemy decyzję o wymianie sprzętu – zastanawiał się niedawno w rozmowie z „Parkietem” Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

Inną hipotezą jest to, że gospodarstwa domowe odchodzą powoli od silnie widocznego w 2024 r. trybu odbudowy oszczędności, na rzecz wyższej konsumpcji. Przykładowo, analizy ekonomistów Santander Bank Polska wskazują, że zapał do oszczędzania systematycznie się zmniejsza od blisko roku i jest już ponad połowę mniejszy niż w szczytowym momencie (acz nadal pozostaje wzmożony na tle danych sprzed pandemii. Z kolei dane o koniunkturze konsumenckiej wykazują najwyższą od ponad trzech lat ocenę, że obecnie jest dobry czas na ważne zakupy (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.).

Z drugiej strony, zarówno wzmożone potrzeby zakupów sprzętu RTV/AGD, jak i generalnie wyższa skłonność do konsumpcji, powinny utrzymać się też w lutym. Tymczasem jest wręcz odwrotnie: po odsezonowaniu lutowa sprzedaż była aż o 3,2 proc. niższa od styczniowej. Wyraźne spadki miesiąc do miesiąca odnotowano w niemal wszystkich kategoriach.