Bitcoin w górę, złoto przy szczytach

Na innych rynkach mieliśmy mocniejszego dolara i spadek głównej pary walutowej EUR/USD poniżej poziomu 1,09. To przeszkadzało też złotemu, który też był w trybie kontrolowanej korekty. Odbijać próbował bitcoin, którego cena rosła o ponad 2 proc. i zbliżała się do poziomi 85 tys. USD. Przerwę we wzrostach ma też złoto, które utrzymuje się jednak powyżej 3000 USD za uncję. Dzisiaj jednak jeszcze decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych.