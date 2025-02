Słabsze otwarcie w Europie. Na GPW błyszczy Orlen

Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła rozstrzygnięcia co do kierunku rynku po ostrym zjeździe, do którego doszło w poprzednich dniach. Na wykresie dziennym S&P 500 i Nasdaq wyrysowały się niewielkie czarne świece, ale z długimi cieniami od dołu i od góry, a to wskazuje na spore niezdecydowanie inwestorów. Rynek wyczekiwał wczoraj na wyniki Nvidii, które przebiły oczekiwania, ale jednocześnie spółka nie oczekuje już tak wysokich dynamik wzrostów.

Europa budzi się dziś w słabszych nastrojach. Niemiecki DAX otwiera się z 0,9-proc. zniżką, na wstępie pokrywając białą świecę z wczoraj. O 0,6 proc. zniżkuje też francuski CAC40. Krajowy WIG20 zaczął dzień od 0,6-proc. spadku, ale po kilkudziesięciu minutach zdołał odrobić część strat. Z rana na czerwono świeciły wszystkie duże spółki poza Orlenem, który zyskiwał ponad 2 proc. Przedsiębiorstwo zaprezentowało przed sesją wyniki, które mówią o 4,66 mld zł zysku w IV kwartale. Do tego zarząd Orlenu zarekomendował wypłatę najwyższej w historii koncernu dywidendy w wysokości 6 zł na akcję z zysku za ubiegły rok, a to daje około 10-proc. stopę dywidendy według ceny z wczorajszego zamknięcia.

Na szerokim rynku da się z rana zauważyć słabość spółek ukraińskich. Jedną z najsłabszych firm z WIG-u jest też Allegro i PKP Cargo.

Z rynku surowców uwagę przykuwa złoto, które z rana zniżkuje o ponad 1 proc., do 2884 dolarów z uncję. Tym samym notowania kruszcu schodzą na najniższe od ponad tygodnia poziomy, oddalając się od okrągłego poziomu 3000 dolarów za uncję.