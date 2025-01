Wzrostowa seria WIG20

Popytowi pomagały osłabienie dolara, umocnienie złotego, wzrost cen surowców i poprawianie historycznych maksimów przez główne indeksy rynków bazowych. W efekcie, najsilniejszą spółką w WIG20 była KGHM, która zdrożała o 3,37 procent. Po przeciwnej stronie grał CD Projekt, który kontynuując korektę z poprzednich sesji stracił 2,63 procent. Generalnie jednak oddech rynku w koszyku blue chipów był pozytywny i zwyżki zanotowało 16 walorów przy przecenie ledwie 4. Na całym rynku wzrosła cena 48 procent walorów przy 38 procent przecenionych i 14 procent bez zmiany.

Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie miało dwie fazy, w pierwszej rynek szukał kontynuacji ostatnich zwyżek, by po dwóch godzinach przejść do konsolidacji i czekać na nowe impulsy z otoczenia. Finalnie indeks WIG20 skończył sesję kilka punktów niżej od dziennego maksimum. Zwyżki starczyło do powiększenia wzrostu w skali tygodnia do 3,10 procent, co przekłada się na najlepszy tydzień indeksu od początku grudnia.

Bilansem jest też przedłużenie wzrostowej serii na piąty tydzień z rzędu, co ostatni raz miało miejsce w styczniu 2023 roku. Zwyżka w perspektywie year-to-date została poszerzona do 8,52 procent, a fala wzrostowa od dołka półrocznej fali spadkowej przekroczyła 14 procent. Doskonały tydzień nie zmienia faktu, iż rynek potrzebuje korekty. W tym układzie, spotkanie indeksu WIG20 z rejonem 2400 pkt. jawi się jako moment, w którym warto liczyć się z kontrą podaży. Wiele będzie jednak zależało od rynków bazowych, które poprawiają właśnie historyczne maksima, wspierając popyt w Warszawie.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ