Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie miała specyficzny charakter. Po pierwsze, odbywała się ona bez udziału Amerykanów, którzy mieli dzień wolnego w związku z pogrzebem byłego prezydenta USA J. Cartera. Po drugie, uwaga inwestorów była przede wszystkim na Orlenie, który prezentował w czwartek strategię biznesową na kolejne lata.

WIG20 w górę, Orlen w dół

Oczekiwanie na strategię Orlenu przyćmiło pierwszą część notowań, tym bardziej, że ukazała się ona przed godz. 11.00. Do tego czasu nasz rynek notował symboliczne zmiany. Jednak i po publikacji strategii jednej z największych spółek na naszym parkiecie, indeksowi WIG20 trudno było znaleźć kierunek. Lepsze momenty były przeplatane słabszymi, chociaż wszystko to działo się tak naprawdę w wąskim zakresie wahań. Dopiero na godzinę przed końcem notowań nasz flagowy indeks ruszył do przodu i zaczął zdobywać coraz to wyższe poziomy. Pojawiła się więc realna szansa na zmazanie niekorzystnego obrazu po środowych spadkach i powrót do wzrostów. Byki wykorzystały tę okazję.

Na ostatniej prostej notowań wzrosty przybrały na sile i ostatecznie WIG20 zamknął notowania 0,8 proc., co było jednym z lepszych wyników na Starym Kontynencie. Wynik ten mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie przecena Orlenu. Akcje tej spółki stracił 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia przecena była wyraźnie większa. Stawce wzrostowej w gronie największych spółek przewodziło Dino. Akcje tej firmy zyskały na wartości prawie 3 proc. CD Projekt zyskał 2,6 proc.