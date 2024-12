Poniedziałkowa sesja na razie nie układa się po myśli posiadaczy akcji z warszawskiego parkietu. WIG20 po spadku o ok. 0,5 proc. znalazł się poniżej 2200 pkt i może mieć problem z utrzymaniem tego poziomu w tym roku zważywszy, że dzisiejsza sesja jest już ostatnią ku temu okazją.

Inwestorom handlującym w Warszawie nie sprzyjają dziś negatywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, które przekładają się na spadki głównych indeksów. Nie są one jednak na tyle głębokie, by nie dało się ich odrobić w dalszej części handlu. Głównym wyzwaniem pozostaje jednak ograniczona aktywność inwestorów związana z okresem świąteczno-noworocznym na giełdach.

Trwa przecena największych spółek

Na warszawskim parkiecie inwestorzy chętnie pozbywają się walorów największych firm skupionych w indeksie WIG20. Na celowniku sprzedających znalazły się akcje LPP i Allegro, które notują najgłębsze spadki. Przecena nie oszczędza także banków, KGHM i Cyfrowego Polsatu. Natomiast pozytywnie wyróżniają się papiery JSW i CD Projektu, choć bez względu na wynik trwającej sesji ich posiadacze skończą ten rok w zupełnie odmiennych nastrojach. Wycena giełdowa węglowej spółki w tym roku stopniała o połowę, podczas gdy akcje gamingowej spółki zyskały blisko 70 proc.

Inwestorzy wolą mniejsze spółki

Wyraźnie większym zainteresowaniem kupujących cieszą się za to spółki notowane na szerokim rynku. Zarówno w segmencie średnich, jak i małych spółek przeważają walory drożejące. W indeksie mWIG40 zwyżkom przewodzi wracający do łask 11 bit studios, będąc prawie 5 proc. na plusie. Z kolei wśród „maluchów” ze sWIG80 najbardziej okazałym wzrostem, sięgającym ok. 4,4 proc., może się pochwalić Molecure.