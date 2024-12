Banki otwierają drzwi bykom. WIG20 ponad linią trendu spadkowego

WIG20 rozpoczął czwartkową sesję od luki wzrostowej, wskakując od razu ponad linię średnioterminowego trendu spadkowego. Polski rynek nareszcie wykorzystał zwyżki głównych światowych indeksów akcji, które w ostatnich dniach wzbijały się na nowe rekordy. WIG20 zyskiwał przez cały dzień, dopiero popołudnie zdecydowało o mocnym wyniku benczmarku dużych spółek. Impuls nadszedł z władz monetarnych. Prezes NBP na czwartkowej konferencji ocenił, że rozmowy na temat obniżek stóp procentowych mogą pojawić się dopiero jesienią przyszłego roku, podczas gdy rynek oczekiwał w zasadzie cięcia już w marcu. Utrzymanie stóp na wyższych poziomach na dłużej to oczywiście dobra informacja dla banków i to popołudniowy wzrost tej grupy firm wyniósł WIG20 na koniec dnia do góry o 1,88 proc.

Gwiazdy WIG20. Najmocniej błyszczał CD Projekt

Sam indeks branżowy banków urósł o 2,3 proc. Wśród dużych firm gwiazd było jednak więcej, a najmocniej błyszczał CD Projekt. Akcje producenta gier na koniec dnia rosły aż o 7,3 proc., co można wiązać z publikacją pozytywnej rekomendacji. Mocne były też spółki handlowe. Wygląda więc na to, że krajowy rynek powraca z dalekiej podróży, aczkolwiek warto z tyłu głowy mieć, że główne giełdy mają za sobą dość duży wzrost i ewentualne schłodzenie byłoby w ich przypadku naturalne.

Na wartości zyskiwał także złoty, zarówno w relacji z dolarem, jak i euro. PLN wystrzelił w czasie dzisiejszego wystąpienia Adama Glapińskiego. Notowania USD/PLN zniżkują po południu o 0,89 proc., do 4,03 zł i jest to najniższa cena dolara od około miesiąca. Kurs euro osuwa się chwilami do 4,26 zł, wymazując rym samym zwyżki z października i listopada.