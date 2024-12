Adam Glapiński, NBP: nikt zdrowy nie będzie chciał obniżać stóp procentowych

- To jest dylemat, przed którym stoi Rada: czy aktualne są rozważania, że po projekcji marcowej można by rozważyć kiedy przystępujemy do obniżek stóp, czy jednak nie wchodzi to w grę, bo co prawda inflacja trochę zejdzie w dół, ale po wyborach prezydenckich ceny energii znów pójdą w górę – mówił szef NBP. – Oczywiście są możliwości, że będą nowe ustawy i decyzje, ale stoimy na gruncie tego, co wiemy – powiedział Glapiński.

Wydaje się, że – także biorąc pod uwagę taniejącą energię na giełdzie oraz dodatkowe uprawnienie prezesa URE do zobligowania dostawców energii do obniżek taryf - intencją rządu jest to, aby po wrześniu taryfowe ceny energii (dziś zwykle około 623 zł/MHw) na tyle zbliżyły się do poziomu mrożenia (500 zł/MHw), aby odejście od działań osłonowych nie wiązało się z istotnym wzrostem rachunków dla gospodarstw domowych. Niemniej patrząc ściśle na obecne taryfy zaakceptowane przez URE oraz obecny projekt ustawy, a nie na możliwe intencje rządu, stan jest taki, jak pokazał to Glapiński.

– Jest dużo różnych możliwych decyzji. Ustawa przewiduje możliwość obniżenia taryf na sprzedaż energii w drugiej połowie 2025 r., ale nie wiadomo, czy zostaną obniżone i w jakim stopniu. Niepewny jest też poziom taryf na dystrybucję energii oraz na gaz. Będziemy wtedy po wyborach prezydenckich, i pod presją UE aby obniżać deficyt budżetowy – mówił prezes NBP. Według analiz banku centralnego, odmrożenie cen energii od października 2025 r. podbije inflację o 0,7 punktu procentowego, a wcześniejsze (według ustawy od lipca) przywrócenie opłaty mocowej na rachunkach za energię 0,4 pp.

- W związku z tym zamrożeniem cen energii na dziewięć miesięcy 2025 r., przesuwa się w czasie moment dojścia do celu inflacyjnego NBP 2,5 proc., z połowy 2026 r. na koniec 2026 r. – mówił też prezes NBP.