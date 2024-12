Wczorajsze dane PMI i ISM dla amerykańskiego przemysłu, chociaż wypadły w listopadzie lepiej od prognoz, to nie zdołały zmienić nastawienia rynków, co do obniżek stóp w USA. Szanse na cięcie o 25 punktów baz. na posiedzeniu FED 18 grudnia wzrosły dzisiaj rano do 70 proc., a w perspektywie do końca 2025 r. rynek widzi już spadek stóp o 79 punktów baz. Czy powoli będziemy zmierzać w stronę 100 punktów, czyli wyceny 4 obniżek?