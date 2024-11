Poranne zwyżki WIG20 oparte na bankach

Na rynku walut dolar znów jest silny. Kurs głównej pary walutowej spada o 0,3 proc., do 1,054. Złoty z kolei traci na wartości do euro i do dolara. Kurs amerykańskiej waluty sięga 4,09 zł, co oznacza 0,4-proc. zwyżkę. Euro kosztuje 4,31 zł, czyli o 0,14 proc. więcej niż na środowym zamknięciu.

Wczorajszą zwyżkę w dużym stopniu redukuje bitcoin, który dziś traci 1 proc. i wyceniany jest na 95,2 tys. dolarów. O 0,4 proc. wspina się za to złoto, kosztujące 2646 dolarów za uncję. Cena baryłki ropy WTI utrzymuje się przy 68,7 dolarach.