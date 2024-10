Nadzieje na to, że byki spróbują się odegrać za kilka ostatnich, dotkliwych porażek na warszawskiej giełdzie okazały się płonne. W piątek na naszym parkiecie znów było słychać niedźwiedzi głos. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że nie był on tak donośny, jak we wcześniejszych dniach, a i byki wystawiły rogi.

Reklama

Pierwsza część notowań upływała pod znakiem koloru czerwonego. WIG20 tracił około o,5 proc. i zaczął spoglądać w okolice 2200 pkt. Na szczęście po pierwszym ciosie, byki zaczęły powoli dochodzić do głosu i zaczęło się mozolne odrabiania strat. W okolicach południa nasz flagowy indeks był praktycznie "na zero". Od tego momentu sytuacja na naszym rynku nie przypominała już jednak zażartej bitwy między niedźwiedziami, a bykami, a raczej był wyścig żółwi.

WIG20 nie zachwycił

Pod koniec notowań na naszym parkiecie zaświecił nawet kolor zielony, a cegiełkę do tego dołożył rynek amerykański, gdzie początek piątkowej sesji przyniósł wyraźne wzrosty. Nadzieje na szarżę byków na GPW znów odżyły, ale tak szybko jak się one pojawiły, tak szybko też zgasły. WIG20 ostatecznie zamknął dzień na minusie. Jak dużym? 0,01 proc. - co jest najlepszym podsumowaniem piątkowych wydarzeń. Z drugiej strony po spadkowym tygodniu, jedynie symboliczna przecena ma też zupełnie inny wydźwięk.

Na innych rynkach widać było nieco większy ruch. Wspomniane indeksy rynku amerykańskiego rosły o około 1 proc. po starcie notowań. Ponad 1 proc. drożała po południu także ropa naftowa, której odmiana WTI przebiła poziom 71 USD za baryłkę. Niewielkie zmiany było widać na rynku złota, którego cena oscylowała przy 2740 USD za uncję.