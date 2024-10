Na warszawskiej giełdzie znów zawitał kolor czerwony. Już wczoraj WIG20 stracił ponad 1 proc. Dzisiaj obserwujemy kontynuację tego ruchu. Przed godz. 11.00 nasz flagowy indeks tracił na wartości około 0,4 proc. Słabo prezentuje się m.in. LPP. Akcje tej firmy w pierwszej części dnia traciły około 1,5 proc. Podobną zniżkę notował Orlen. Liderem grupy wzrostowej był z kolei Cyfrowy Polsat, którego akcje drożały o ponad 3 proc. WIG20 co prawda traci dzisiaj na wartości, ale na większości europejskich rynków mamy do czynienia z ruchem spadkowym. Ma on jednak ograniczony zasięg.

Reklama

Niewielkie zmiany obserwowaliśmy wczoraj na Wall Street. S&P 500 zakończył dzień 0,2 proc. pod kreską. Nasdaq urósł jednak 0,3 proc. Błyszczała m.in. Nvidia, która ustanowiła nowy historyczny szczyt. - Lista rosnących spółek na NYSE była jednak nadzwyczaj krótka, a „najważniejsza spółka świata” trzymała indeksy w ryzach niemal samodzielnie – zwraca uwagę Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Mieszane nastroje panowały na rynkach azjatyckich. Słabo prezentował się m.in. Nikkei225 oraz Kospi. Indeksy te straciły po 1,3 proc. Na symbolicznym plusie dzień zakończył Hang Seng. Na tym tle błysnął Shanghai Composite, który urósł 0,5 proc.

Złoto znów blisko szczytów

Na innych rynkach, po wczorajszym popołudniowym cofnięciu, do wzrostów wraca złoto. Jego cena nadal utrzymuje się blisko historycznych szczytów. Rekord do pokonania to 2440 USD za uncję. Powyżej 70 USD za baryłkę utrzymuje się ropa WTI, jednak dzisiaj notuje ona jedynie symboliczne zmiany.

Jakie dzisiaj atrakcje czekają inwestorów? - Uwaga skupi się na szczycie BRICS, komunikatach banków centralnych oraz kwartalnych wynikach głównych amerykańskich spółek, w tym General Motors i Verizon. Dane o zapasach ropy będą bacznie obserwowane w późniejszej części sesji – wskazują analitycy XTB.