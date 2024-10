USD/PLN naruszył linię trendu spadkowego. Także średnia 200-sesyjna przepuściła kontrę zagranicy. W tym roku podobne próby były podejmowane już dwukrotnie, ale za każdym razem kończyło się ponownym umocnieniem złotego. Tak może być i tym razem, ale EUR/PLN też zaczyna się ruszać na północ. W efekcie PLN Index wybił się dołem z trójkąta i ma świeżą energię do zbudowania wertykalnej fali.

Reklama

To zbiega się w czasie z sytuacją na wykresie WIG. Indeks walczy ze średnią 200-sesyjną oraz z kanałem wzrostowym. Dodatkowo w grze jest trójkąt symetryczny, który zrodził się z tegorocznego sufitu. Kolejnym obciążeniem dla byków są trójfalowe zwyżki, do których przyzwyczaił inwestorów WIG20. Arcyciekawie przedstawia się sytuacja na wykresie WIG20TR. Benchmark nie ma już miejsca na dalszy odpoczynek wewnątrz konsolidacji. Wygląda na to, że zbliża się moment, na który czekali gracze od miesięcy.

Panujący marazm powinien ustąpić miejsca zwiększonej zmienności. Na horyzoncie widać wertykalną falę, która wprowadziłaby większe zmiany w wyglądzie zarówno WIG20TR, jak i WIG. A wszystko to w atmosferze burzy na rynku walutowym. Brakuje jeszcze poruszenia w drugiej i trzeciej linii GPW.