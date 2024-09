Zielona transformacja czy finansowa katastrofa? Burzliwa droga Volkswagena ku przyszłości

W ostatnich latach szczególnie widoczny jest powolny schyłek w dynamice wzrostu tradycyjnej motoryzacji z kontynentu kosztem tańszych i często oferujących podobne rozwiązania samochodów. Z kłopotami mierzy się nie tylko Volkswagen Group ale cały sektor produkcji aut w Niemczech. Problemy niemieckich producentów rozpoczęły się w Chinach, gdzie spółka zaczęła tracić udział w rynku na rzecz chińskich konkurentów. Przyczyną może być niższy koszt zakupu aut w porównaniu z zachodnią konkurencją, oferując przy tym podobną jakość i rozwiązania techniczne. Jest to możliwe dzięki znacznym inwestycjom rządowym, taniej sile roboczej oraz bogatym zasobom kluczowych minerałów. Istnieją również podejrzenia o wykradaniu i korzystaniu z know-how, co można było zaobserwować w dużym podobieństwie Xiaomi SU7 do Porsche Taycan.

To w konsekwencji spowodowało spadek udziału w rynku grupy Volkswagen na wiodącym dla nich terytorium, czyli Europie. W regionie CEE widoczny jest zdecydowany spadek konkurencyjności, kosztem chińskich odpowiedników. W zachodniej Europie można obserwować to dopiero od pierwszego kwartału 2024. To doprowadziło do szybkiej reakcji ze strony UE i nałożenia nowych ceł. Dla poszczególnych producentów wynoszą od 17,4% do 37,6%, co jest dodatkiem do 10% stawki celnej, która już obowiązywała dla wszystkich samochodów elektrycznych importowanych z Chin.

Główne źródła przychodów dla grupy

Grupa Volkswagen osiągnęła w 2023 roku znaczący wzrost sprzedaży. Największy wkład miały marki Volkswagen, Audi, Škoda i SEAT. Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Ameryka Południowa były głównymi rynkami wzrostu dla większości marek grupy.