Analiza poranna – Odbicie po korekcie

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła dalsze wzrosty, przekraczające 1% w przypadku technologicznego Nasdaqa. Była to już ósma wzrostowa sesja z rzędu. Głównym czynnikiem sprzyjającym wzrostom są oczekiwania na szybkie obniżki stóp procentowych w wykonaniu Fed. Futures na S&P500 wychodzi powyżej 5600 pkt., a niemiecki Dax dobija do poziomów z początku sierpnia i zbliża się do 18600 pkt.