Pierwsze minuty poniedziałkowego handlu przebiegają pod znakiem rosnącej przewagi kupujących. Godzinę po starcie notowań indeks największych spółek WIG20 notowany był ok. 0,9 proc. na plusie. Popyt na krajowym parkiecie wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do odkupywania akcji, przecenionych w trakcie poprzednich sesji. Kupujący mają więcej do powiedzenia zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, co przekłada się na umiarkowane wzrosty głównych indeksów.

Duże spółki na celowniku kupujących

W Warszawie beneficjentami poprawy nastrojów są m. in. posiadacze akcji największych firm, które niemal w komplecie są notowane na plusach. Największym zainteresowaniem cieszą się walory JSW, notując najbardziej efektowną zwyżkę w indeksie, sięgającą blisko 4 proc. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery banków odreagowując zeszłotygodniową korektę. Najlepiej z tego grona wypada mBank zyskując ok. 1,6 proc. Z lepszych nastrojów nie mogą tylko skorzystać posiadacze akcji KGHM, których inwestorzy pozbywają się już trzecią sesję z rzędu.



Pozytywne nastroje zdominowały również handel na szerokim rynku akcji, co wyniosło nad kreskę notowania większości małych i średnich spółek. Wśród „średniaków” z mWIG40 najbardziej przekonujące wzrosty notują akcje CI Games i Rainbow Tours. Z kolei wśród maluchów z sWIG80 zwyżkom przewodzą papiery Lubawy i Creotechu.