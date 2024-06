Od kilku lat systematycznie wdrażana jest infrastruktura raportowania czynników zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa NFRD zobowiązała duże notowane spółki do zawarcia danych ESG w raportach rocznych, rozporządzenie SFDR wymaga ujawnienia czynników ESG w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych, a Taksonomia Sustainable Finance doprowadziła do ujawnień dotyczących „zieloności” dużych emitentów zarówno w odniesieniu do bieżącej działalności (odsetek przychodów zgodnych z taksonomią), jak i do przyszłości (odsetek nakładów inwestycyjnych).