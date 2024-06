EBC zgodnie z oczekiwaniami zdecydował się na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. Mimo to ciężko mówić o narracji gołębiej po stronie banku centralnego, a informacje z konferencji nastawiają raczej do ostrożnego podejścia ze względu na wciąż mocną presję inflacyjną. Tym samym ciężko mówić o decyzji i narracji EBC jako katalizatorze wzrostów, a raczej mamy do czynienia z wykluczeniem scenariusza negatywnego dla wycen na rynku akcji. W efekcie niemiecki DAX po lekkiej korekcie wciąż utrzymuje się na dodatnich poziomach (ponad +0,4%), Euro Stoxx rośnie 0,5%, CAC 40 zyskuje 0,36%, a włoski IT40 prawie 0,5%.