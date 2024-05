Wczorajsza decyzja szwedzkiego banku centralnego nastawiła uwagę inwestorów na potencjalne szybsze luzowanie polityki pieniężnej w Europie niż w USA. Optymizm rynkowy został wzmocniony przez dzisiejszą decyzję BoE. Choć bank centralny nie zdecydował się podnieść stóp procentowych, tak jego narracja była bardziej gołębia, co przyczyniło się do wzrostów przekonania rynku o szybszej obniżce stóp procentowych. Obecnie, rynek terminowy wycenia szansę na obniżkę stóp procentowych BoE w sierpniu na 77% wobec 72% przed decyzją. W efekcie indeks brytyjski FTSE 100 wzrósł dziś do nowych szczytów, osiągając nawet poziom 8396,25 pkt (+0,4%). Tym samym kontynuuje trend wzrostowy zapoczątkowany pod koniec kwietnia.

Nie pozostaje to też bez wpływu na oczekiwania inwestorów w stosunku do obniżek stóp przez EBC, co do których rynek już od jakiegoś czasu jest coraz bardziej przekonany. Oczywiście w kwestii przeczucia inwestorów i nadmiernego optymizmu odnośnie szybkich obniżek stóp należy być ostrożnym, co pokazał zeszły miesiąc w USA, gdzie duże przekonanie inwestorów odnośnie szybkich obniżek stóp procentowych zostało bardzo szybko zrewidowane przez rozczarowujące dane.

Natomiast nawet w ujęciu potencjalnego zbyt dużego optymizmu w stosunku do szybkości obniżek stóp procentowych akcje europejskich spółek dalej mogą wydawać się kuszące z perspektywy relatywnej wyceny akcji w stosunku do Ameryki. Choć różnica między wskaźnikiem P/E forward dla spółek z USA i Europy zaczyna powoli maleć, tak dalej utrzymuje się powyżej średniej wartości za ostatnie 5 lat, co wskazuje na wciąż duże dyskonto spółek ze Starego Kontynentu do odpowiedników za oceanem.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB