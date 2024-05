Środowa sesja przyniosła ciekawą narrację dotyczącą przyszłości polityki pieniężnej. Widać na Starym Kontynencie rozdźwięk między polityką monetarną Europy a USA. Na pierwszą od 8 lat obniżkę stopy procentowej zdecydował się szwedzki Riskbank. Nowa wysokość referencyjnej stopy wynosi 3,75%. Sama decyzja nie była zaskoczeniem, natomiast dla niektórych może stanowić podwaliny pod nową narrację na europejskim rynku.

Decyzja szwedzkiego banku wcale nie oznacza całkowitego zwrotu w stronę luzowania polityki pieniężnej. Jak podkreśla bank centralny, przyszłość inflacji dalej pozostaje niepewna. Stąd w przypadku nawrotu gotowy jest na powrót do podnoszenia stóp procentowych. Wygląda na to, że Riskbank decyduje się na podążanie za danymi inflacyjnymi w dużo bardziej dynamiczny sposób niż amerykański FED, który przyjmuje na razie strategię przeczekania. Polityka Riskbanku może również udzielić się EBC, którego ostatnie wypowiedzi bardziej skłaniają w stronę gołębiego podejścia.

W USA sezon wynikowy dalej podtrzymuje narrację o bezkompromisowym podejściu inwestorów do raportów spółek. Uber notuje ponad 5% spadek po rozczarowujących wynikach. W szczególności uwagę inwestorów przykuły gorsze od oczekiwań prognozy na następny kwartał. Jeszcze bardziej jaskrawy przykład sentymentu rynkowego pokazuje spółka Shopify, której notowania tąpnęły dziś o prawie 20% po rozczarowujących danych i kiepskich prognozach na następny rok. Takie sygnały z rynku utwierdzają w przekonaniu, że doszło do pewnej zmiany w ocenie przez inwestorów wyników spółek, a rozczarowujące wyniki są zdecydowanie mocniej “karane” niż wyniki przebijające oczekiwania. Do mocnych wzrostów potrzebne są poza przebiciem wyników jeszcze odpowiednie perspektywy, na które inwestorzy szczególnie zwracają uwagę. Może to stanowić sygnał ostrzegawczy dla inwestorów do rozważenia doważenia spółek value, które w otoczeniu napięcia rynkowego nie pokładają aż tak dużej nadziei w zwiększaniu swoich przychodów i rentowności, jak spółki wzrostowe, co może pomóc w ograniczeniu ekspozycji na ryzyko rozczarowujących wyników.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB