Na amerykańskiej giełdzie wynikami rozczarował Walt Disney. Najsłabiej radzącym sobie segmentem działalności spółki był w 2Q24 (rok obrotowy Disney’a nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) segment związany z produkcjami filmowymi. Spółka tłumaczyła to przede wszystkim rosnącymi kosztami produkcji filmowej, a także brakiem w pierwszej połowie roku znaczących premier w porównaniu do 2023 r. Co więcej, negatywnie zaskakuje tempo wzrostu nowych subskrybentów w usłudze Disney+, stanowiącej najważniejszy segment działalności streamingowej spółki. Choć gigant rozrywkowy wreszcie wyprowadził segment na dodatni wynik operacyjny i przewiduje, że do końca 2024 r. uda się utrzymać tę trajektorię, tak niższa od oczekiwań dynamika wzrostu liczby subskrypcji rzuca negatywne światło na perspektywy dalszej poprawy rentowności i przychodów, które w tym segmencie wzrosły w kwartale głównie ze względu na wzrost cen usługi.

Na polskiej giełdzie najważniejszym tematem była dzisiaj kwestia potencjalnego przejęcia przez Skarb Państwa aktywów węglowych. Spółki energetyczne w połowie kwietnia odnotowały mocne przeceny ze względu na sygnały ze strony rządzących o całkowitym odejściu od projektu. Teraz, po zapewnieniu, że rząd chce przejąć aktywa od spółek, widać skokowy wzrost doprowadzający spółki do wycen zbliżonych do początku kwietnia. Warto zaznaczyć, że rynek w tej kwestii jest mocno rozemocjonowany, a próby wycenienia potencjału do wzrostu spółek energetycznych wraz z wydzieleniem aktywów węglowych jest bardzo ciężki. Z jednej strony zielone światło do pełnego wydzielenia oznaczałoby jeszcze wyższy potencjał do wzrostu. Z drugiej należy pamiętać, że szacowanie takiego scenariusza musi być oparte o korektę związaną z ryzykiem niespełnienia się go w wyniku odmiennej decyzji politycznej. Z tego względu nie dziwią ruchy spółek energetycznych, które pod wpływem negatywnych informacji o przyszłości wydzielenia dynamicznie spadają, a pod wpływem urealnienia się takiego scenariusza równie dynamicznie rosną. Inwestorzy rozważający ten sektor muszą wziąć pod uwagę, że wraz z odłożonym potencjałem do wzrostu w związku z wydzieleniem aktywów węglowych, będą oni także brali na siebie to dodatkowe ryzyko.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB