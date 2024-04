Dotychczasowy sentyment pozostaje pozytywny ze względu na optymistyczne sygnały ze strony Microsoftu oraz Alphabetu. Obie spółki pokazały wyniki zdecydowanie powyżej oczekiwań rynkowych, a także przedstawiły pozytywne prognozy na następne kwartały. Dodatkowo, Alphabet zapowiedział pierwszą w historii dywidendę.

Apple ostatnio pozostawało pod mocną presją związaną ze wzrostem konkurencji na chińskim rynku smartfonów, jednak dziś na trzy dni przed wynikami pod wpływem aktualizacji prognoz firmy Bernstein spółka zyskała +4%. Wobec tego mimo presji krótkoterminowej na najważniejszym dla spółki segmencie, inwestorzy wchodzą w tydzień wynikowy z dużym optymizmem.

Na polskim rynku mogliśmy dzisiaj zaobserwować zmianę nastawienia do gamingu. Wraz z weekendową premierą we wczesnym dostępie gry Manor Lords, która okazała się ogromnym sukcesem, wydaje się, że inwestorom wraca nadzieja do segmentu. Oczywiście ciężko jest po jednej sesji wyciągać wnioski na temat całego sentymentu, niemniej ogromny sukces niewielkiego studia brzmi jak ciekawa podstawa pod zmianę nastrojów. Mimo to warto pamiętać, że cały proces produkcyjny Manor Lords różni się mocno od produkcji dużych studiów. Tym samym sukcesu gry nie powinno się od razu przenosić na potencjalne sukcesy kolejnych polskich tytułów, a nagła zmiana nastawienia do całego sektora mogłaby skutkować kolejnym bańką nierealnych oczekiwań. O trwałym umocnieniu sentymentu (bądź jego odwróceniu) więcej powie premiera gry “Indika”, czyli najnowszego tytułu 11Bit studios, który swoją premierę będzie miał 2 maja. Dziś spółka zyskała +4,1%. Choć “Indika” będzie stanowić istotny sygnał odnośnie sentymentu, tak dla spółki dalej najistotniejszą premierą pozostaje Frostpunk 2, która odbędzie się w 25 lipca 2024 r.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB