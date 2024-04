W środę na rynkach atmosfera jest wyraźnie lepsza niż we wtorek. Przypomnijmy, że indeks dużych spółek stracił 2,5 proc. i wylądował poniżej 2400 pkt. W środę już na otwarciu WIG20 znalazł się powyżej wspomnianego okrągłego poziomu, ale to za mało, by zaspokoić apetyt kupujących. Jak na razie kolejne godziny handlu przynoszą umocnienie WIG20, które blisko półmetka sesji sięga już 1,8 proc. Mimo wyraźnego umocnienia indeksu dużych spółek, nie wszystkie składniki dziś zyskują. W słabszej formie są Dino Polska i Budimex. Na czele WIG20 z kolei plasuje się Allegro, a za nim największe banki. Co ciekawe, krajowe indeksy są w południe najsilniejsze w Europie, gdzie również obserwujemy głównie zwyżki. Niemiecki DAX zyskuje 0,65 proc., z kolei francuski CAC40 jest 1,25 proc. nad kreską.

Po serii słabszych dni zyskuje także złoty. Dolar w południe kosztuje 4,079 zł, co oznacza spadek USD/PLN o 0,8 proc. Za euro inwestorzy płaca 4,34 zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż na zamknięciu we wtorek.