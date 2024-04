Rynki w cieniu wyższej inflacji w USA

Rozczarowujące dane pociągnęły w dół również indeksy na Starym Kontynencie, wśród których jedyną przystanią wzrostów pozostaje WIG20, choć również i jego tempo wzrostów uległo korekcie po danych ze Stanów.

CPI powyżej oczekiwań oddala perspektywę szybkiej obniżki stóp

CPI wyniósł za marzec 3,5% wobec prognozowanej wartości 3,4%. Taki odczyt oddala perspektywę szybkiej obniżki stóp procentowych, co widać w odbiciu rentowności obligacji 10-letnich, które przebiły poziom 4,5%. Dalsze wzrosty i umacnianie się takich wartości zwiększa potencjalny koszt kapitału dla spółek, co w szczególności odbija się na perspektywach sektorów mocno zależnych od zadłużenia m.in. nieruchomości (-2,58%), technologicznym (-1,04%) oraz dóbr luksusowych (-1,7%). W reakcji na wyższe dane o inflacji główny indeks amerykański S&P 500 stracił -1,11% na otwarciu, Nasdaq 100 -0,91%, a w europie DAX40 zanotował spadek -1,05% (tym samym tracąc wszelkie wzrosty, które odnotował od początku dnia), podobnie FTSE 100 spadło o -0,97% spadając do poziomów z poniedziałkowego otwarcia.

Jedynym z głównych indeksów pozytywnie odznaczającym się na Starym Kontynencie był WIG20, choć i jego wzrosty z pierwszej połowy dnia zostały prawie całkowicie pokonane po danych z USA.

Polska giełda pod znakiem problemów w energetyce

Polski rynek żył dzisiaj przede wszystkim wiadomościami dotyczącymi przyszłości spółek energetycznych. Wśród nich w szczególności uwaga inwestorów skierowana była na PGE, Eneę oraz Tauron. Wobec ostatniej wypowiedzi minister przemysłu Marzeny Czarneckiej zapowiadającej połączenie kopalń węglowych z elektrowniami perspektywa wydzielenia aktywów węglowych coraz bardziej się oddala. Na razie sygnały z rządu przekreślają powrót do projektu NABE, który spółkom energetycznym pozwoliłby na przeniesienie aktywów węglowych do Skarbu Państwa.

Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych m.in. zwiększyłoby dostęp do źródeł finansowania, ze względu na większą uwagę, jaką fundusze przykładają obecnie do uwarunkowań środowiskowych. Spółki również nie musiałyby w takim scenariuszu martwić się zabezpieczeniem gotówkowym na pokrycie kosztów emisji CO2. Teraz jednak perspektywa takiego scenariusza oddaliła się jeszcze bardziej, co ma odzwierciedlenie w kursach akcji. PGE traci -9,13%, Enea -5,74%, a Tauron -2,17%. Tym samym Tauron notowany w okolicach 3 zł/akcję zbliżył się do poziomów, które prezentował tuż przed informacjami o NABE z lipca 2023 r.