Poranek maklerów – WIG20 odrabia straty

Złoty powoli odzyskuje to, co stracił na początku tygodnia. Nasza waluta umocniła się najbardziej do CHF. Jednak tutaj przyczyn należy doszukiwać się w obniżce stóp procentowych przez Bank Szwajcarii. Cena CHF/PLN ósmy tydzień z rzędu zostawia spadkową świecę. Wkrótce będzie można sięgnąć po wsparcie 4,35 i 4,25.

EUR/PLN potwierdził lokalny opór 4,32, co stwarza potencjał do ruchu w kierunku 4,25. Para z dolarem amerykańskim utrzymała się poniżej 4,00. To nie pierwszy raz, kiedy powstaje tutaj punkt zwrotny. Tak długo, jak kwotowania USD/PLN są poniżej tej równej ceny, jest szansa na kontynuacje trendu.