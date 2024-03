Wygląda na to, że po mocnej sesji we wtorek WIG20 potrzebuje czasu na przygotowania pod atak na szczyty z końca lutego, będące jednocześnie rekordami obecnej hossy. W środę indeks dużych spółek potwierdził wsparcie na 2400 pkt. W czwartek zmienność jest bardzo wąska i sięga ledwie kilkunastu punktów. Przed południem indeks krajowych blue chips jest niemal w tym samym miejscu, co na zamknięciu poprzedniego dnia. Wśród dużych spółek najmocniejsze jest Allegro, które w reakcji na wyniki zyskuje ponad 4 proc. W czołówce są jeszcze Orlen i CD Projekt. Za rosnącymi cenami podąża też KGHM. Słabiej zaś prezentują się dziś banki. Szczególnie marnie wyglądają Alior i Santander – pierwszy traci 2,75 proc., natomiast drugi jest 1,8 proc. pod kreską. Ogółem jednak utrzymanie 2400 pkt przez WIG20 daje solidną podstawę do kontynuacji odreagowania rozpoczętego w ubiegły piątek.

W Europie większość indeksów akcji zyskuje. Przoduje francuski CAC40 ze zwyżką o 0,85 proc. Skromny wzrost notuje z kolei niemiecki DAX.

Sesja w Azji zakończyła się zwyżkami większości indeksów. Na czele plasował się koreański Kospi, ale tabelę ze spadkiem o 0,7 proc. zamykał Hang Seng.