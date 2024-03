Indeks dużych spółek zyskał we wtorek aż 2,3 proc. i była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że indeks dużych spółek poprawi swoje notowania także dziś. WIG20 przed południem zyskuje 0,33 proc. i sięga 2434 pkt. Wśród dużych firm błyszczą dziś banki, ale nie tylko. W czołówce plasują się również Pepco Group i Grupa Kęty. Na dole tabeli zaś, z ponad 1-proc. zniżkami, znajdują się JSW, PGE i CD Projekt.

Najlepiej radzi sobie dziś druga linia spółek. mWIG40 zwyżką o 1,2 proc. wybija się znów powyżej 6200 pkt. W tej grupie na czele są Text, ING i Benefit Systems.

Na szerokim rynku jedną z najsłabszych spółek jest 11 bit studios, którego notowania chwilami schodzą poniżej 500 zł. Akcje producenta gier od początku roku są blisko 8 proc. pod kreską.

W Europie przeważa dziś kolor zielony, a jednym z najmocniejszych indeksów jest francuski CAC40, który jest 0,4 proc. powyżej zamknięcia z wtorku i jednocześnie wzbija się na nowe rekordy. Podobnie wygląda sytuacja niemieckiego DAX, który chwilami styka się z 18000 pkt.