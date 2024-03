W pierwszych minutach poniedziałkowego handlu inicjatywę na krajowym rynku przejęli sprzedający. Godzinę po stracie notowań indeks największych spółek WIG20 znalazł się ok. 0,3 proc. minusie. Indeksy w Warszawie poruszają się zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez pozostałe europejskie rynki akcji, na których inwestorzy chętnie realizują zyski z bardzo udanych pod względem stóp zwrotu poprzednich tygodni. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła nowy tydzień pod kreską. Nie brakuje jednak pozytywnych wyjątków. Część indeksów parkietów z naszego obrała przeciwny kierunek. Na giełdach m. in. w Pradze w Stambule więcej do powiedzenia mają kupujący.

W Warszawie sprzedający są aktywni w segmencie największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg zniżek w tym gronie negatywnie wyróżniają się walory Orlenu, które po piątkowym odreagowaniu znów znalazły się pod presją zniżkując o prawie 1,5 proc. Ponadto chętnie wyprzedawano papiery większości banków. Na celowniku sprzedających znalazły się także akcje spółek wydobywczych i Allegro. Negatywnym nastrojom skutecznie opierają się notowania telekomów, PGE I CD Projektu. W przypadku gamingowej spółki zwyżka sięga blisko 4 proc.

Negatywne nastroje przeważają również na szerokim rynku akcji, co przekłada się na przecenę większości walorów. Negatywnie w tym gronie wyróżnia się Inter Cars, którego kurs spada o ponad 6 proc. w odpowiedzi na publikację rozczarowujących wyników finansowych za IV kwartał 2023 r.