Poranek maklerów – WIG20 poniżej 2400 pkt. Realizacja zysków trwa

Wczoraj podaż ponownie przelała się po warszawskim parkiecie. Jedynie indeks małych spółek zdołał utrzymać się powyżej lokalnych poziomów wsparcia. Jednakże WIG20 naruszył 2400 pkt, ale taki fortel często stosują byki, aby złapać w pułapkę bessy. Na wykresie godzinowym, doszło aktywacji G&R – formacji o negatywnym wydźwięku. Ciekawie prezentuje się wykres indeksu szerokiego rynku. Lokalnie naruszone zostało wsparcie. Wskaźnik MACD wygenerował podażowy sygnał. Wprawdzie sytuacja na wykresie nie jest komfortowa dla byków, ale nie są one na straconej pozycji. WIG dotarł do linii trendu wzrostowego. Wskaźnik RSI wciąż jest w trendzie wzrostowym.

Geometria fal nadal wskazuje na korekcyjny charakter ostatniej zniżki. Niestety jak na razie dzienne świeczki nie są przychylne bykom. Oporem na dzisiaj jest wczorajsze maksimum. Gdyby we wtorek poziom 82715 pkt zostałby wybity, ryzyko głębszej korekty zostałoby zneutralizowane.

Początek tygodnia na niemieckim parkiecie nie zmienił sytuacji technicznej kluczowych indeksów. Druga i trzecia linia Deutsche Boerse pozostają nadal słabe. sDAX i mDAX wciąż konsolidują się, jednakże żaden z nich nie potwierdza siły głównego indeksu.

Wczoraj DAX finiszował poniżej historycznych szczytów. Nie udało się ich także poprawić w ciągu sesji. Wykupienie doskwiera inwestorom, ale sygnałów ich ewakuacji jak na razie nie widać. Kluczowym poziomem obrony na najbliższe dni pozostaje podstawa świeczki z ubiegłego tygodnia. Ewentualne zamknięcie dnia poniżej 17396 pkt mogłoby popsuć optymistyczny wydźwięk tego, co widać na wykresie.

Na Starym Kontynencie obyło się wczoraj bez nowych, historycznych szczytów. Jedynie BUX w ciągu dnia ustanowił nowe rekordy. W odpowiedzi na słabość europejskich byków, w USA odnotowane zostały rekordy na szerokim rynku. S&P 500 zaliczył najwyższy poziom w historii 5149 punktów. Jednakże słabszy finisz nie pozwolił na odhaczenie nowej ceny zamknięcia. Końcówka dnia należała do niedźwiedzi.

Szczególnie dotkliwie uderzyły one w małe i średnie spółki. Russell 2000 był o krok od zaatakowania 2100 pkt, kiedy to podaż przelała się po parkiecie. Ani grudniowy szczyt ani pułap 2100 pkt nie zostały pokonane. Zamiast tego pojawiła się świeczka, która motywuje do realizacji zysków. To generuje ryzyko, że lokalnie rozpoczął się proces wycofania byków na niższe poziomy. A najbliższe wsparcie przebiega 6 proc. poniżej wczorajszej wyceny.