Bitcoin powyżej bariery 60 000 USD

Dynamiczne wzrosty na największej kryptowalucie są napędzane przez pozytywne wpływy środków do ETFów, które do tej pory wyniosły już ponad 6,7 mld USD. Napływy środków po raz kolejny wykazują wyższą dynamikę zainteresowania inwestorów cyfrową walutą. Napływy do BlackRock iShares, kluczowego funduszu ETF wybiły wczoraj swoje dotychczasowe rekordy na poziomie nieco poniżej 500 mln USD dziennie. Dotychczasowe historyczne szczyty tej kryptowaluty zostały wyznaczone w pierwszej połowie listopada 2021 roku i zahaczyły o poziom 68 900 USD, dlatego też dzisiejsze przekroczenie strefy 60 000 USD jest swoistym kamieniem milowym dla BTC.

Reklama

Reklama

Na samym rynku giełdowym uwaga zwraca się dzisiaj w kierunku wyników kwartalnych spółek. Alior Bank przebił oczekiwania analityków ankietowanych przez PAP i tym samym zakomunikował wolę wypłaty pierwszej w historii spółki dywidendy dla akcjonariuszy. Historycznie wysoki zysk netto oraz lepsze miary operacyjne banku utwierdziły inwestorów, że obecne tło makroekonomiczne wspiera głównych przedstawicieli polskiego rynku finansowego. W całej sesji występowały jednak również aspekty negatywne. Spółka Pepco stała się celem "wyrafinowanego ataku phishingowego" w swojej węgierskiej filii, z którego powodu poniesie warte blisko 15,5 mln euro straty finansowe.

Polski WIG20 odnotowuje w chwili obecnej blisko 1,77% spadki w ujęciu intraday. W tym samym czasie niemiecki DAX zyskuje 0,22%, francuski CAC40 notowany jest w strefie wczorajszych poziomów zamknięć, a brytyjski FTSE 100 traci 0,58%. Amerykańskie indeksy Nasdaq oraz Dow Jones tracą odpowiednio 0,36% oraz 0,21%.

Mateusz Czyżkowski