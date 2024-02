Pokonanie przez WIG pułapu 80 tys. pkt i zwiększenie skali zwyżki od dna do 80 proc. to z jednej strony powody do świętowania, a z drugiej – przypomnienie, że indeks jeszcze bardziej zbliżył się do teoretycznych celów obecnej hossy. Te najniżej spośród oszacowanych przez nas poziomów docelowych zostały już nawet osiągnięte. Pozostałe są w przedziale 83–86 tys. pkt.