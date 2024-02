Poranek maklerów – Trend twoim przyjacielem?

W godzinach porannych w Azji panują delikatnie korekcyjne nastroje, ale spadki Nikkei 225 czy Hang Sengu są marginalne, nieco wyraźniej korygują się kontrakty futures na indeksy europejskie, a w szczególności amerykańskie.

Dzisiejsza sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne od lekkiej przeceny. O przebiegu obecnego tygodnia, jak wskazywaliśmy wczoraj, zadecydują prawdopodobnie wyniki Nvidii, które Goldman Sachs określił jako „potencjalnie najważniejszy raport od lat”. Rynek opcji implikuje ogromną zmienność po publikacji sprawozdania – notowania spółki mają ulec około 11 proc. zmianie, co oznaczałoby wahnięcie kapitalizacji na poziomie 200 mld USD. Około 60% kupowanych opcji to opcje call, co jest kolejnym sygnałem zbliżającym nas do 2021 r. Dzisiejsze oczekiwanie na publikację będzie z pewnością bardziej interesujące niż wczorajsze, co zapewnią wyniki Wal-Martu i Home Depot, które poznamy przed otwarciem giełdy amerykańskiej. Być może nie wskażą one tempa kolejnej rewolucji technologicznej, ale zwyczajowo dadzą wnikliwy obraz sytuacji finansowej i siły amerykańskiego konsumenta.

Hossa trwa

Arkadiusz Banaś, BM Alior Banku

Przy wyraźnie niższych obrotach wynikających z nieobecności inwestorów amerykańskich (którzy obchodzili wczoraj Dzień Prezydentów), głównym krajowym indeksom udało się kontynuować hossę i w przypadku indeksów WIG, mWIG40 i sWIG80 piąć się na nowe historyczne szczyty. W gronie blue chips pozytywnie wyróżniły się: LPP (+4,8%, choć dynamiczny wzrost zaczął się dopiero ok. 2 godzin przed końcem sesji) oraz Santander (+2,2%), który w piątek poinformował o planowanym skupie akcji własnych, a wczoraj o zwiększeniu wartości programu emisji obligacji nawet do 10 mld zł z zakładanych wcześniej 5 mld zł.

Z informacji ze spółek warto wspomnieć o komunikacie Pepco dotyczącym wycofania działalności z Austrii (73 sklepy marki) ze względu na niezadowalającą przewidywaną stopę zwrotu. Orlen poinformował natomiast o wpływie przejęcia PGNiG na wyniki grupy, a Grupa Azoty o delegowaniu Krzysztofa Kołodziejczyka na p.o. prezesa spółki.

Dziś w kalendarium publikacji makroekonomicznych krajowych inwestorów zaciekawią odczyty nt. polskiego rynku pracy (styczniowe dynamiki wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia) oraz dane dot. zmian produkcji przemysłowej w styczniu (tzw. rynkowy konsensus zakłada solidne odbicie wskaźnika - rynek liczy na wzrost produkcji przemysłowej o 3,1% wobec zaraportowanego spadku o 3,9% za grudzień).