WIG powyżej 80147 pkt na koniec dnia. Zyskał 1 proc. I przed weekendem ustanowił rekord 80619,71 pkt. Obroty na całym parkiecie wyniosły poniżej 1 mld zł – dokładnie 973 mln zł. Nowy rekord WIG20 to 2390,06 pkt, ale do końca sesji spadł do 2371 pkt.