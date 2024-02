Obniżki stóp wciąż możliwe do połowy roku

Zdaniem Powella wczorajsze dane dotyczące inflacji CPI w USA były zgodne z przewidywaniami banku centralnego. Warto wspomnieć, że inflacja CPI spadła niżej niż oczekiwano do 3,1% r/r, natomiast inflacja bazowa CPI pozostała na poziomie 3,9% r/r. Po części może to być efekt początku roku, kiedy niektórzy decydują się na podwyżki, a dodatkowo wpływ na wyższy odczyt mogą mieć czynniki statystyczne. Niemniej, jeśli odczyt był taki, jaki oczekiwała Rezerwa Federalna, to w takim wypadku cały czas istnieje szansa na obniżkę stóp procentowych w pierwszej połowie roku. Nie wydaje się, aby mógł to być marzec, ale maj cały czas nie pozostaje wykluczony. Po wczorajszym odczycie inflacji CPI rynek zaczął wyceniać pierwszą pełną obniżkę dopiero w lipcu. Więcej pewności co do ruchów ze strony Fed poznamy wraz z publikacją inflacji PCE pod koniec tego miesiąca.

Wobec słów Powella obserwujemy ożywienie na Wall Street, choć daleko jest do pełnego odrobienia strat. Warto dzisiaj zwrócić uwagę na amerykańskie startupy, choć pod względem wyceny stanowią już one gigantyczne przedsiębiorstwa. Lyft zyskuje dzisiaj ponad 30%. Spółka pokazała dobre wyniki, ale początkowo w raporcie finansowym pojawił się błąd dotyczący marży. Pomimo szybkiej poprawki błędu, inwestorzy spoglądają pozytywnie na akcje tej spółki. Uwaga należy się również aplikacji inwestycyjnej Robin Hood, która również zalicza dwucyfrowy wzrost ze względu na wzrost przychodów na poziomie 24%. Po godzinie 17:00 S&P 500 rośnie o 0,33%, natomiast Nasdaq zyskuje 0,4%.

Sezon wyników na GPW trwa już w pełni. Dzisiaj poznaliśmy wyniki kolejnego banku, które wypadły bardzo dobrze. Bank Handlowy pokazał zysk netto za Q4 na poziomie 2,26 mld zł, co było wynikiem większym o 46% niż rok wcześniej. Z drugiej strony oczekiwano zysku na poziomie 2,32 mld zł, dlatego akcje banku były lekko wyprzedawane, ale na koniec sesji spółka zaliczyła minimalny wzrost. Jednocześnie obserwowaliśmy dzisiaj mocne wzrosty banków w indeksie WIG20. Oczekuje się, że po rekordowych zyskach banków za 2023 rok, banki podzielą się sowitą dywidendą za zeszły rok. WIG20 wzrósł dzisiaj o 2,07%, a WIG Banki zaliczyły wzrost o ponad 3%.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB