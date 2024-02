Poniedziałek przynosi kontynuację umocnienia amerykańskiej waluty z piątkowego popołudnia, kiedy to dostaliśmy dość mocne dane Departamentu Pracy USA za styczeń. Doprowadziły one do definitywnego porzucenia oczekiwań co do marcowej obniżki stóp (zaledwie 15 proc. prawdopodobieństwa dzisiaj rano), oraz zmian w kwestii szacunków odnośnie możliwego ruchu 1 maja (cofnięcie do 65 proc. z ponad 90 proc. na początku ubiegłego tygodnia).